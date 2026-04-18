Barcellona allenamento mai visto | c' è una corda di fronte al naso!

Durante un allenamento insolito, il portiere del Barcellona si è concentrato su una tecnica che coinvolge la visione periferica. Con uno sguardo fisso su una corda posizionata davanti al volto, si sono esercitati a rispondere rapidamente a palline che provenivano da diverse direzioni. Questa metodologia mira a migliorare la reattività e la capacità di percezione laterale durante le azioni di gioco.

Avete mai sentito parlare di "visione periferica"? Il portiere del Barcellona Joan Garcia la allena così: sguardo fisso su una corda distesa davanti al suo naso e riflessi pronti per "parare" delle palline che arrivano da tutte le direzioni. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Barcellona, allenamento mai visto: c'è una corda di fronte al naso! Keep going, Pedri! #fcbarcelona #football #shorts Notizie correlate Mai visto nulla di simile, Hubble cattura (per caso) l’incredibile frammentazione di una cometa vicina al SoleIl telescopio spaziale Hubble ha immortalato in tempo reale la spettacolare frammentazione della cometa C/2025 K1 (ATLAS) mentre si allontanava dal... Laporta ritiene di aver salvato il Barcellona, è visto come una specie di Robin Hood (Paìs)Come racconta El País, Joan Laporta non è semplicemente il presidente del Barcellona: oggi egli stesso è il Barcellona. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rischio ritiro per Alcaraz a Barcellona? Lo spagnolo ha annullato l'allenamento: ecco le ultime; Sinner Re sulla terra: si riprende il trono; Lamine Yamal o Lionel Messi: chi è stato più prolifico nelle prime 150 partite con il Barcellona?; Alcaraz: Io e Sinner? Rapporti buoni, ma non usciamo certo a pranzo o a cena. Atp Finals, Sinner-Alcaraz già danno spettacolo: l'allenamento mai visto nemmeno nell'era dei Big ThreeUn’altra pagina di storia. Si può scrivere anche solo con un semplice allenamento. La sana rivalità, che contempla anche un’amicizia portata all’estremo. Sinner e Alcaraz oggi si allenano insieme, ... corrieredellosport.it Barcellona, mistero Rashford: salta il secondo allenamento di fila, ma non è infortunatoGiornata di andirivieni alla Ciutat Esportiva del Barcellona. La preoccupazione principale riguarda Marcus Rashford, che non si è allenato con la squadra nemmeno venerdì, dopo aver saltato anche la ... tuttomercatoweb.com Barcellona si prepara ad accogliere i leader di sinistra di tutto il mondo - dal presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva al colombiano Gustavo Petro, dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa alla messicana Claudia Sheinbaum - per la prima M - facebook.com facebook Musetti-Fils: highlights Atp Barcellona #SkySport #SkyTennis x.com