Mai visto nulla di simile Hubble cattura per caso l’incredibile frammentazione di una cometa vicina al Sole

Il telescopio spaziale Hubble ha ripreso la frammentazione della cometa C2025 K1 (ATLAS) mentre si allontanava dal Sole. È la prima volta che si osserva un evento di questo tipo in modo così chiaro e dettagliato. Le immagini mostrano i frammenti che si staccano dalla cometa, creando un quadro sorprendente e inaspettato.

Il telescopio spaziale Hubble ha immortalato in tempo reale la spettacolare frammentazione della cometa C2025 K1 (ATLAS) mentre si allontanava dal Sole. L’evento, avvenuto nel novembre 2025, è stato documentato con una precisione senza precedenti, mostrando il corpo celeste che si divideva in quattro nuclei distinti a pochi giorni dal collasso strutturale. Questa osservazione casuale offre agli scienziati dati preziosi sulla fisica delle superfici cometarie e sui meccanismi che portano alla distruzione di questi antichi viaggiatori spaziali. La scienza, a volte, progredisce grazie a coincidenze straordinarie. Il team di ricercatori guidato da John Noonan dell’Università di Auburn si è trovato a osservare la cometa K1 quasi per necessità, dopo che alcuni vincoli tecnici avevano reso impossibile lo studio dell’obiettivo originale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Mai visto nulla di simile, Hubble cattura (per caso) l’incredibile frammentazione di una cometa vicina al Sole Articoli correlati Leggi anche: Faouzi Ghoulam: “Volevo scappare dopo la prima partita col Napoli a Bergamo. Mai visto nulla di simile” Leggi anche: Caso Epstein, Bill Clinton testimonia al Congresso: “Non ho visto nulla e non so nulla. Le vittime? Meritano di guarire”