Mai visto nulla di simile Hubble cattura per caso l’incredibile frammentazione di una cometa vicina al Sole

Da cultweb.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il telescopio spaziale Hubble ha ripreso la frammentazione della cometa C2025 K1 (ATLAS) mentre si allontanava dal Sole. È la prima volta che si osserva un evento di questo tipo in modo così chiaro e dettagliato. Le immagini mostrano i frammenti che si staccano dalla cometa, creando un quadro sorprendente e inaspettato.

Il telescopio spaziale Hubble ha immortalato in tempo reale la spettacolare frammentazione della cometa C2025 K1 (ATLAS) mentre si allontanava dal Sole. L’evento, avvenuto nel novembre 2025, è stato documentato con una precisione senza precedenti, mostrando il corpo celeste che si divideva in quattro nuclei distinti a pochi giorni dal collasso strutturale. Questa osservazione casuale offre agli scienziati dati preziosi sulla fisica delle superfici cometarie e sui meccanismi che portano alla distruzione di questi antichi viaggiatori spaziali. La scienza, a volte, progredisce grazie a coincidenze straordinarie. Il team di ricercatori guidato da John Noonan dell’Università di Auburn si è trovato a osservare la cometa K1 quasi per necessità, dopo che alcuni vincoli tecnici avevano reso impossibile lo studio dell’obiettivo originale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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