Laporta ritiene di aver salvato il Barcellona è visto come una specie di Robin Hood Paìs

Joan Laporta si prende il merito di aver salvato il club. Secondo quanto riporta El País, il presidente catalano non si limita a gestire, ma si identifica ormai con il Barcellona stesso. Molti tifosi e osservatori vedono in Laporta un vero e proprio eroe, capace di risollevare il club in momenti difficili. Lui stesso si sente parte integrante della squadra e della città, quasi come un Robin Hood che difende e restituisce speranza ai supporter.

Come racconta El País, Joan Laporta non è semplicemente il presidente del Barcellona: oggi egli stesso è il Barcellona. Uomo di potere, di istinto e di resistenza, Laporta incarna un'idea di club che va oltre il calcio e si intreccia con identità, politica, simboli e rischio permanente. Tra carisma populista, debiti record, successi sportivi e una capacità quasi innata di sopravvivere alle crisi, il quotidiano spagnolo traccia il ritratto di un leader che divide, domina e resiste, sostenuto da una base sociale che continua a riconoscersi in lui anche nei momenti più fragili. Al Barcellona – lo ricordiamo – per essere rieletti presidenti bisogna prima dimettersi dall'incarico per la durata della campagna elettorale (circa un mese), per essere votati in una situazione paritaria rispetto agli altri.

