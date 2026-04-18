Un episodio curioso si è verificato recentemente, con una figura pubblica che ha fatto dichiarazioni ritenute fuori luogo. La persona in questione ha rivolto critiche a un collega, ma le sue affermazioni sono state considerate poco precise e confuse. Il diretto interessato ha poi risposto con chiarezza, senza entrare in polemiche o fraintendimenti. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti osservatori, interessati a comprendere i dettagli di questa polemica.

Oh, ma qui s’è perso il bandolo della matassa o si fa finta? Perché quando uno come Stefano Bandecchi parte in quarta e spara a zero sulla “brutta figura” del presidente dell’Arezzo, viene da chiedersi: ma che s’è letto? O meglio. l’ha letto? Perché Guglielmo Manzo, nella sua dichiarazione, non ha fatto né il furbo né il piangina. Ha detto una cosa semplice, pulita, da gente che nel calcio c’ha già sbattuto il muso: niente scorciatoie, niente favoritismi, si giochi sul campo e si rispettino le regole per tutti. Tradotto dal burocratese: “noi si corre, poi se qualcuno inciampa, non è che ci si mette a chiedere regali”. E dov’è la brutta figura? Qui casca l’asino.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Bandecchi fa il fenomeno e sbaglia bersaglio: Manzo parla chiaro, lui risponde a caso

Notizie correlate

Israele e Iran, la tentazione italiana del relativismo: perché Travaglio sbaglia bersaglioC’è un vizio molto italiano, antico e resistente: quello di buttare tutto in caciara morale, di appiattire ogni conflitto in un “sono tutti uguali”,...

Leggi anche: Chilavert risponde a Courtois: “Parla proprio lui che ha rubato la ragazza a un compagno di squadra”