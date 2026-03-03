In Italia si assiste spesso a un atteggiamento che tende a ridurre le tensioni internazionali a semplici questioni di equità, senza distinguere chiaramente chi fa cosa. Recentemente, si è parlato di un dibattito tra israeliani e iraniani, con alcuni commentatori che criticano le posizioni assunte, evidenziando come spesso si preferisca considerare tutte le parti uguali, senza analizzare i fatti specifici.

C’è un vizio molto italiano, antico e resistente: quello di buttare tutto in caciara morale, di appiattire ogni conflitto in un “sono tutti uguali”, di sciogliere le responsabilità dentro un relativismo comodo che evita di scegliere. Molti lo fanno, e tra questi Marco Travaglio, che nella sua lettura dell’attacco di Usa-Israele all’ Iran dissolve le differenze tra sistemi politici, valori e obiettivi strategici, riducendo tutto a una generica accusa di “terrorismo” reciproco. Ma quando si cancellano le differenze, non si fa analisi: si fa confusione. Il punto di Travaglio è suggestivo, ma profondamente fuorviante. Mettere sullo stesso piano Israele e Iran, evocando una categoria indistinta di terrorismo, significa ignorare un dato essenziale: la natura dei regimi e la struttura dei poteri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Israele e Iran, la tentazione italiana del relativismo: perché Travaglio sbaglia bersaglio

