A Napoli proseguono le indagini sulla rapina avvenuta in una banca di piazza Medaglie d’oro, mentre vengono fatte nuove analisi sulla cosiddetta Banda del buco. Un geologo coinvolto nelle indagini ha dichiarato che le reti di fogne sono state mappate, ma non ritenute utili per un eventuale monitoraggio. La questione resta aperta e si attendono ulteriori sviluppi da parte delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 3 minuti Mentre si indaga sulla rapina in banca di piazza Medaglie d’oro, un punto va chiarito. “ Il sistema fognario napoletano è ben mappato” assicura il geologo e speleologo Gianluca Minin, professionista di supporto alle indagini. Lo specialista ha appena realizzato un video in 3d, per ricostruire il percorso nei sotterranei. Ma di fronte a frequenti incursioni della “ Banda del buco “, in molti si interrogano sul livello di screening del sottosuolo. Minin però chiarisce come, tempo addietro, l’Abc Napoli abbia “fatto un miglioramento di questa conoscenza attraverso la mappatura, che peraltro sto facendo io, dei collettori antichi, quelli ottocenteschi, e altri vengono monitorati con una certa frequenza ma sono migliaia di chilometri”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Banda del buco a Napoli, il geologo dell’indagine: “Fogne mappate, ma monitoraggio non servirebbe”

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