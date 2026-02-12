La banda della marmotta colpisce ancora | un altro bancomat salta in aria

La banda della marmotta torna a colpire in Puglia. Questa notte, a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, hanno fatto esplodere un altro bancomat. Gli uomini hanno fatto saltare in aria lo sportello della Bpm e sono scappati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. È il secondo assalto in poche settimane, e le autorità sono al lavoro per identificare i responsabili.

Non si arresta la scia degli assalti ai bancomat in Puglia. L'ennesimo questa notte a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, dove è saltato lo sportello della Bpm nella piazza. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 3.30 di questa notte, nella cittadina dell'Alto Tavoliere si sarebbero sentito tre fortissimi boati sentiti da gran parte dei residenti. I malviventi avrebbero agito con il solito metodo della "marmotta" piazzata all'interno dello sportello Atm dell'istituto di credito facendolo saltare in aria. Le violente esplosioni oltre a distruggere lo sportello bancomat hanno danneggiato anche l'ingresso dell'edificio dove è allocata la banca.

