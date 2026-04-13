Asola botto notturno con la marmotta | bancomat esploso e fuga

Nelle prime ore di lunedì 13 aprile, quattro persone travisate hanno fatto esplodere un bancomat della filiale Bpm in via Garibaldi ad Asola. L'esplosione ha causato danni all’istituto bancario, e i malviventi sono fuggiti subito dopo aver messo in atto il colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche e le indagini. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

Un gruppo di quattro malvivori travisati ha messo a segno un colpo con esplosivo contro lo sportello automatico della filiale Bpm in via Garibaldi ad Asola, nelle prime ore di questo lunedì 13 aprile 2026. L’attacco, avvenuto intorno alle ore 3:00, ha causato un violento boato che ha coinvolto l’intera zona, svegliando la popolazione locale. I responsabili sono fuggiti con il denaro prelevato a bordo di un veicolo scuro di grossa cilindrata, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La dinamica del colpo e l’uso dell’ordigno artigianale. Il metodo utilizzato dai criminali conferma una specializzazione tecnica precisa nel settore dei furti ai bancomat.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asola, botto notturno con la marmotta: bancomat esploso e fuga Asola, banda di ladri fa esplodere un bancomat: quattro persone in fuga con il bottinoAsola (Mantova), 12 aprile 2026 – Una grande ed efficace esplosione e il bottino diventa preda facile. Cologno, botto notturno alla banca: esplosione e furto nel bancomatUna violenta esplosione ha scosso il centro di Cologno Monzese nella notte tra giovedì e venerdì, colpendo la filiale della Bcc situata in corso Roma. Assalti ai Bancomat con la “Tecnica della Marmotta” Le Immagini Shock dei Carabinieri