Bancarotta | coppia latitante catturata in Costa Azzurra

Due coniugi di San Costanzo, latitanti dal settembre 2023, sono stati arrestati in Costa Azzurra. La coppia era stata condannata per bancarotta fraudolenta aggravata, e la loro cattura è avvenuta recentemente durante un controllo nella regione francese. Le autorità italiane avevano avviato le ricerche dopo la sentenza definitiva, e l’arresto si è concretizzato nelle ultime ore. La coppia è ora a disposizione delle forze dell’ordine.

Pesaro, 18 aprile 2026 – Li hanno fermati in Costa Azzurra i due coniugi di San Costanzo latitanti dal settembre 2023, quando furono condannati per bancarotta fraudolenta aggravata. Lui, 68enne, si chiama Claudio Vitalucci, la moglie di 64 anni, Lorena Belardinelli. La coppia è stata intercettata e arrestata martedì scorso a Saint Laurent du-Var dalle autorità di polizia francesi, a conclusione di una prolungata attività di indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Pesaro e Urbino. Il crac finanziario. Nei confronti dell’uomo pende una condanna in via definitiva a 8 anni e 5 mesi di reclusione e nei confronti della donna di 4 anni e 6 mesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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