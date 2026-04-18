Una rapina avvenuta ieri presso una filiale bancaria ha causato sconcerto tra i clienti presenti, che si sono visti coinvolti in una scena imprevista. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno utilizzato un sistema di accesso sotterraneo, scavando una galleria di dodici metri partendo dalle fogne fino a raggiungere l’interno dell’istituto. Le autorità stanno ora cercando di identificare sei individui sospettati di essere i responsabili di questa azione pianificata nei dettagli.

Una rapina «da manuale». Dodici metri di galleria scavata nel tufo partita dalle fogne, un varco nel pavimento, ricognizioni e tempi calcolati al millesimo. Un lavoro di mesi, fatto da esperti dello scasso che in meno di un'ora hanno aperto come scatole di sardine centinaia di cassette di sicurezza. Davanti alla Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, all'Arenella, sono tanti i clienti a chiedere spiegazioni. Per tutti la filiale numero 10 riaprirà lunedì 20 aprile, solo allora sapranno se i loro averi sono spariti assieme ai rapinatori. «Da anni chiedevo di installare armadietti blindati. Come quelli che i rapinatori non hanno toccato. Le cassette, invece, si aprivano con un semplice piede di porco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Banca rapinata, ira dei clienti. E caccia ai 6 "professionisti"

La rapina milionaria al deposito più sicuro del paese

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