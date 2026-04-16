La protesta dei clienti della banca rapinata | Quali cassette di sicurezza sono state rubate?

Una folla di clienti si è radunata oggi davanti alla filiale di una banca rapinata in piazza Medaglie d'Oro, dopo l’episodio che ha coinvolto anche la presenza di ostaggi. I presenti, in gran numero, chiedono informazioni sui beni sottratti, in particolare sulle cassette di sicurezza che sarebbero state saccheggiate durante il colpo. La situazione si è sviluppata nel pomeriggio, con tensioni tra i clienti e le forze dell’ordine intervenute sul posto.