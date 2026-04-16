La protesta dei clienti della banca rapinata | Quali cassette di sicurezza sono state rubate?
Una folla di clienti si è radunata oggi davanti alla filiale di una banca rapinata in piazza Medaglie d'Oro, dopo l’episodio che ha coinvolto anche la presenza di ostaggi. I presenti, in gran numero, chiedono informazioni sui beni sottratti, in particolare sulle cassette di sicurezza che sarebbero state saccheggiate durante il colpo. La situazione si è sviluppata nel pomeriggio, con tensioni tra i clienti e le forze dell’ordine intervenute sul posto.
Tensione a piazza Medaglie d'Oro dopo la rapina con ostaggi di oggi al Credit Agricole. I clienti dell'istituto di credito giunti in centinaia dinnanzi alla filiale chiedono di conoscere il bottino dei malviventi.“Abbiamo saputo del furto delle cassette di sicurezza contenute nei caveau della.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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