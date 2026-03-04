Il mercato ferroviario italiano dell’alta velocità si prepara a ricevere l’ingresso di SNCF, la compagnia ferroviaria francese. Nei prossimi mesi, i treni più vicini alle velocità italiane saranno quelli gestiti dall’azienda francese. L’accordo riguarda l’apertura del settore ferroviario italiano alla concorrenza internazionale, con l’obiettivo di ampliare le opzioni di viaggio per i passeggeri.

Il mercato ferroviario italiano dell’alta velocità si appresta ad aprire le porte alla francese Sncf. Secondo quanto ha verificato Les Echos, la compagnia ferroviaria sarebbe prossima a ottenere parere favorevole in merito all’assegnazione degli slot orari richiesti, dopo un ricorso legale avviato nel 2024 e un’intensa attività di interlocuzione con le autorità. L’azienda, che già in Francia si confronta con la concorrenza di Trenitalia, conferma di essere in attesa delle decisioni dell'autorità. Attraverso la controllata Sncf Voyageurs, il gruppo punta a lanciare collegamenti domestici ad alta velocità in Italia, sfidando Trenitalia e Italo Treno, attivi sul mercato dal 2012. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I treni di SNCF più vicini all'alta velocità italiana

Caos treni sull’Alta velocità, aumentano i ritardi da Napoli a Milano. I sospetti sabotaggi e la rabbia di Salvini: «Criminali». I treni coinvoltiÈ di nuovo nel caos la circolazione dei treni sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze.

Treni Alta Velocità: 24 e 25 gennaio 2026 giorni “critici” per i lavori al nodo di Firenze. Tempi di viaggio più lunghi e bus tra le stazioniChi deve viaggiare in treno nel weekend 24–25 gennaio 2026 è invitato a mettere in conto variazioni di orario, riduzioni di corse e tempi di...

Cab Ride Chambéry Modane (France, June 2025) train driver's view 4K

Contenuti e approfondimenti su I treni di SNCF più vicini all'alta....

Temi più discussi: Guerra dei treni: Tgv pronti a sfidare i Frecciarossa. Imposto a Rfi il via libera ai francesi; Sncf: utili in crescita nel 2025 fino a 1,8 miliardi di euro; Trasporti in Île-de-France: disagi e lavori programmati per il fine settimana del 21 e 22 febbraio 2026; Les Echos: Sncf verso la vittoria del ricorso in Italia.

Sciopero treni il 27 e 28 febbraio 2026, stop di Trenitalia, Italo e Trenord: orari e treni garantitiDa questa sera alle 21 e fino a domani sera alle ore 20:59 sciopero nazionale dei treni che coinvolge Trenitalia, Italo e Trenord con pesanti ripercussioni ... fanpage.it

Sciopero dei treni di 24 ore confermato: orari e fasce garantitePer il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, nei giorni feriali sono assicurati i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore ... genovatoday.it

Per un guasto agli impianti di circolazione a NAVACCHIO, i treni sulla linea FIRENZE - PISA - LIVORNO potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Primi treni coinvolti: * TR 18296 (PISA-FIRENZE) partito con +23' * TR 18283 (FIRENZE-PISA) viaggia c x.com

Esistono treni a levitazione magnetica, i Maglev, che viaggiano a più di 505 km/h grazie a una tecnologia che li fa levitare sopra i binari. Vediamo come funzionano facebook