Castelluccio dei Sauri | bambino di dieci anni si è accasciato in strada ed è morto Mentre giocava

A Castelluccio dei Sauri, un bambino di dieci anni stava giocando in strada quando, all’improvviso, si è accasciato e si è sentito male. Nonostante i soccorsi, il bambino è deceduto sul posto. La notizia ha sconvolto la comunità locale e sono state avviate le procedure per chiarire quanto successo. La vicenda ha attirato l’attenzione di residenti e autorità.

Disgrazia ieri a Castelluccio dei Sauri. Un bambino di dieci anni stava giocando in strada. Improvvisamente si è inginocchiato, è crollato ed è morto. Stroncato da un arresto cardiaco fulmineo, inutili i soccorsi. I sanitari hanno tentato a lungo di salvarlo praticando le manovre di rianimazione per oltre 45 minuti. Ma ogni sforzo è stato vano