Tragedia in piscina un bambino di 4 anni muore dopo una settimana di agonia | i numeri di una carneficina

Un bambino di 4 anni ha perso la vita in una piscina di Curon Venosta dopo aver trascorso una settimana in ospedale, a causa di un incidente in acqua. La causa è stata una disattenzione dei genitori durante il momento di svago. Le autorità hanno confermato che questa tragedia si aggiunge a un numero preoccupante di decessi tra i più giovani nelle piscine italiane. I rischi nel nuoto continuano a preoccupare molte famiglie.

La morte di Moritz Gerstl nella piscina di Curon Venosta e i rischi in acqua: ogni anno muoiono centinaia di giovanissimi. Quando parliamo di morti, chiunque sia la vittima il pensiero non può che suscitare magone. Quando poi a morire è un bambino – e le circostanze sono così drammatiche, così legate alla quotidianità di una famiglia qualsiasi – il magone si fa più pesante. – cityrumors.it Perché una piscina comunale non è un luogo remoto, non è un ambiente estremo. È uno spazio pubblico che ci fa immedesimare ancor più nei protagonisti della drammatica vicenda che ci apprestiamo a raccontare. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Tragedia a Natale, bambino di 11 anni muore dopo una grave influenza, lo shock della famiglia: “Era sano…”Un bambino di 11 anni è deceduto sabato 27 dicembre 2025 in Alabama, Stati Uniti, a causa di complicazioni gravi legate all’influenza.

Cade nella piscina comunale, bambino di 4 anni muore dopo giorni in ospedaleIl 22 dicembre è deceduto il bambino di 4 anni che, lunedì scorso, era caduto nella piscina coperta di Curon, in Val Venosta, vicino Bolzano.

Il cuore del bimbo annegato in piscina non salva il piccolo Domenico: dolore che si rinnovaIl cuore donato dal piccolo Moritz non salva Domenico. Dopo la tragedia di Curon, nuova morte e indagini in corso. nordest24.it

Bimbo di due anni annega in piscina nel Ragusano, era in vacanza nella casa di famigliaSanta Croce Camerina, 21 agosto 2025 – Tragedia familiare questa mattina, poco prima di mezzogiorno, nel Ragusano. Un bimbo di due anni, Raffaele Sallemi, è annegato nella piscina della casa di ... quotidiano.net

