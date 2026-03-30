A Napoli sono state adottate diverse misure per contenere l'aumento dei casi di epatite A. Tra queste, il divieto di vendere frutti di mare crudi. Inoltre, sono state messe in atto ulteriori iniziative di prevenzione per cercare di limitare la diffusione della malattia. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e adottando interventi specifici per affrontare l'emergenza.

Oltre al divieto di vendere frutti di mare crudi, sono state introdotte nuove misure di prevenzione nelle scuole e nelle mense A Napoli sono state rafforzate le misure per contrastare l’aumento dei casi di epatite A in corso da settimane, con un numero insolito di ricoveri e una diffusione di dieci volte superiore rispetto alla media degli ultimi dieci anni, addirittura 41 volte superiore a quella dell’ultimo triennio. Le ultime misure preventive sono state ordinate per le scuole e le ditte che producono cibi per le mense, dopo il divieto di vendere frutti di mare crudi nei ristoranti e nei chioschi imposto dieci giorni fa e un’intensificazione dei controlli nelle pescherie. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa si sta facendo a Napoli contro l’aumento anomalo dei casi di epatite A

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