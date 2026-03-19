A Napoli si registra un incremento dei casi di epatite A con un aumento dei ricoveri che coinvolgono pazienti in condizioni gravi. Le autorità sanitarie hanno comunicato che i sintomi più comuni includono febbre, affaticamento e ittero, mentre la trasmissione avviene principalmente attraverso il consumo di alimenti o acqua contaminati. La situazione ha portato a un incremento delle segnalazioni di nuovi casi nella regione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un preoccupante incremento dei casi di Epatite A sta colpendo Napoli in questi giorni. Secondo le informazioni fornite dall’ospedale Cotugno di Napoli, il numero di contagi è cresciuto in modo anomalo. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, che mostra segnali di allerta significativi. La dottoressa Novella Carannante, infettivologa presso l’ospedale, ha dichiarato all’agenzia Ansa: “Attualmente abbiamo 43 pazienti ricoverati, un dato molto insolito per il mese di marzo.” In genere, durante questo periodo, si osserva una media di circa dieci contagiati con sintomi lievi, che possono essere gestiti a casa con terapie appropriate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Epatite A a Napoli: aumento dei casi e ricoveri gravi. Sintomi e modalità di trasmissione.

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