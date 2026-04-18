Balotelli come fai a calciare così? Il gol in allenamento è pazzesco

Durante una sessione di allenamento con il suo club, un calciatore ha realizzato un gol impressionante. Ricevendo il pallone, si è girato rapidamente e ha calciato da fuori area, con la palla che si è insaccata sotto la traversa. Il tiro è stato così potente e preciso che ha suscitato entusiasmo tra i presenti. La giocata è stata condivisa sui social, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio.

Riceve palla, si gira in una frazione di secondo e fa partire un bolide dalla distanza che si insacca sotto la traversa: Mario Balotelli ha segnato un gol meraviglioso in allenamento con l'Al Ittifaq. Il video, registrato dagli spalti, è subito diventato popolare sui social.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Balotelli, come fai a calciare così? Il gol in allenamento è pazzesco Mario Balotelli •Welcome to Al Ettifaq 2026 Skills & Goals | Highlights Notizie correlate Balotelli scatenato: sfiora un gol clamoroso in rovesciata, poi segna l'1-0 cosìMario Balotelli protagonista assoluto in Al Ittifaq-Dubai City: guarda gli "highlights" della gara di Supermario, postati su Instagram dal fratello... Gol pazzesco in Olanda, segna così da metà campo sul calcio d'inizioNella sfida di coppa tra Feyenoord U21 e VVV-Venlo U21, il 19enne Resley Kessels firma uno dei gol più incredibili della stagione giovanile olandese. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Le Iene: CORTI: Balotelli e il calcio in Arabia Video; La guerra, gli insulti razzisti e i goal: come sta andando Balotelli all'Al.Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti; L’Italia del calcio fatica a produrre talenti, ma anche a preservarli e a farli giocare a lungo; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Balotelli, come fai a calciare così? Il gol in allenamento è pazzescoRiceve palla, si gira in una frazione di secondo e fa partire un bolide dalla distanza che si insacca sotto la traversa: Mario Balotelli ha segnato un gol meraviglioso in allenamento con l'Al Ittifaq. msn.com Zabaleta: “Balotelli Rido ogni volta. Talento straordinario, peccato che…” x.com Balotelli alle Iene: "Me lo diceva anche Allegri: in nazionale davo qualcosa in più rispetto al club, ho sofferto tanto quando non sono stato convocato in passato, mi fa male anche solo vedere le partite" - facebook.com facebook