Gol pazzesco in Olanda segna così da metà campo sul calcio d' inizio

Resley Kessels ha segnato un gol spettacolare in Olanda, partendo dalla metà campo e sfruttando un calcio d'inizio. La sua punizione ha sorpreso il portiere avversario e ha deciso la partita tra Feyenoord U21 e VVV-Venlo U21. Il giovane giocatore ha mostrato grande talento e freddezza nelle fasi decisive. Il gol ha subito fatto il giro dei social e ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio giovanile. Il match è proseguito con grande intensità.

Nella sfida di coppa tra Feyenoord U21 e VVV-Venlo U21, il 19enne Resley Kessels firma uno dei gol più incredibili della stagione giovanile olandese. Dopo aver appena subito una rete, il VVV-Venlo batte il calcio d'inizio: Kessels vede il portiere leggermente avanzato e calcia immediatamente da metà campo, trovando una traiettoria perfetta che si insacca alle sue spalle.