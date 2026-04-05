Balotelli scatenato | sfiora un gol clamoroso in rovesciata poi segna l' 1-0 così
Durante la partita tra Al Ittifaq e Dubai City, Mario Balotelli ha mostrato grande entusiasmo, sfiorando un gol spettacolare in rovesciata e successivamente segnando l'1-0. Le azioni più significative sono state condivise su Instagram dal fratello dell’attaccante, offrendo ai tifosi uno sguardo diretto sulle sue imprese in campo. La gara si è conclusa con Balotelli protagonista di un momento di grande vivacità.
Mario Balotelli protagonista assoluto in Al Ittifaq-Dubai City: guarda gli "highlights" della gara di Supermario, postati su Instagram dal fratello Enock. Il match è finito 4-2 per la squadra dell'attaccante italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segna in rovesciata, si sfila la maglia e poi tenta la scusa più incredibile: espulso tra le risateUna rovesciata da applausi, un’esultanza da ingenui e un cartellino rosso che sa di beffa.
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