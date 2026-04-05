Balotelli scatenato | sfiora un gol clamoroso in rovesciata poi segna l' 1-0 così

Durante la partita tra Al Ittifaq e Dubai City, Mario Balotelli ha mostrato grande entusiasmo, sfiorando un gol spettacolare in rovesciata e successivamente segnando l'1-0. Le azioni più significative sono state condivise su Instagram dal fratello dell’attaccante, offrendo ai tifosi uno sguardo diretto sulle sue imprese in campo. La gara si è conclusa con Balotelli protagonista di un momento di grande vivacità.