Ballardini sorride | Vittoria meritata ma possiamo crescere ancora

Il tecnico si presenta con un sorriso e afferma che la vittoria è meritata, anche se c’è ancora margine di miglioramento. La gara si è conclusa nel finale, ma è stata preparata con pazienza e chiarezza nel gioco. La squadra ha dimostrato personalità, portando a casa i tre punti dopo aver mantenuto il controllo durante tutta la partita.

L'Avellino piega il Padova nel finale e conquista tre punti pesanti. Il tecnico soddisfatto della prova dei suoi: "Disponibilità e serietà dal primo giorno" Una vittoria arrivata nel finale, ma costruita con pazienza, idee e personalità. L'Avellino piega il Padova grazie alla magia di Russo e Davide Ballardini può guardare con fiducia alla prestazione dei suoi. Il tecnico biancoverde sottolinea soprattutto l'atteggiamento della squadra, elemento che considera fondamentale nel percorso di crescita del gruppo. «La squadra ha fatto una buona partita – spiega – con disponibilità e voglia di fare. I ragazzi stanno lavorando con grande serietà e questo è un aspetto che avevo già evidenziato dopo la gara con il Venezia».