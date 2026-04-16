Durante un'edizione del talent di Rai 1, si ipotizza una possibile modifica nella composizione della giuria, con l'inserimento di un noto stilista. La conduttrice del programma sta considerando questa opzione, che potrebbe portare a un cambiamento rispetto alla formazione tradizionale dei giudici. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente e resta in fase di valutazione.

Milly Carlucci starebbe valutando un possibile cambiamento nella giuria di Ballando con le stelle, storico talent di Rai 1. Secondo quanto riportato da DavideMaggio, tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe quello di Giuseppe Cruciani, volto noto per il suo stile diretto e provocatorio e per una “questione in sospeso” con un’altra giurata, Selvaggia Lucarelli. Si tratterebbe di una novità significativa per il programma, che negli anni ha sempre mantenuto una giuria stabile, seguendo il principio del “squadra che vince non si cambia”. Attualmente, il tavolo dei giudici è composto da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, tutti confermati stagione dopo stagione.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Cruciani a Ballando con le stelle? L’ipotesi che può stravolgere la giuria storica

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