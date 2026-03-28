A Marina di Pisa, la Regione prevede di bandire entro l’estate la gara d’appalto per il secondo lotto dei lavori di difesa della costa. L’intervento mira a ridurre gli effetti delle mareggiate e si inserisce nel piano di protezione costiera avviato nella zona. La decisione riguarda la fase successiva ai lavori già realizzati e si concentra sull’adeguamento delle strutture di tutela.

Pisa, 28 marzo 2026 - Novità in vista sui lavori per la difesa della costa a Marina di Pisa: la Regione sarebbe orientata a portare a gara entro l’estate il secondo lotto dell’intervento ritenuto centrale per ridurre l’impatto delle mareggiate. Un passaggio che arriverebbe mentre, ancora una volta, la ghiaia mercoledì 25 marzo è tornata sulla strada dopo un'improvvisa ondata di maltempo. Una tempesta che non era stata prevista e che è arrivata improvvisamente: alle 21 le onde “erano alte intorno ai 3,5 metri, poi a mezzanotte hanno raggiunto il picco di 5 metri”, ha raccontato Simona Rindi, presidente del Ccn di Marina di Pisa. Paolo Carnevali, del Bagno Azzurro, ha rilevato dal suo anemometro “ben 90 kmh di vento per alcuni minuti”, sufficienti a riportare i sassi in strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marina di Pisa, secondo lotto anti-mareggiate: la Regione punta alla gara entro l’estate

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