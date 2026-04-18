Bagheria inaugurato un centro di accoglienza dedicato a Biagio Conte
Il Comune di Bagheria rafforza la sua rete di protezione sociale con l'apertura del centro di accoglienza, solidarietà e inclusione "Fratel Biagio Conte", intitolato al missionario laico fondatore della cittadella dei poveri a Palermo. La struttura, situata in via Serradifalco, è concepita come.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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