Borgo Nuovo sede della quinta circoscrizione intitolata a Biagio Conte

Questa mattina a Borgo Nuovo si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede della quinta circoscrizione, intitolata a Biagio Conte. Alla cerimonia, oltre ai cittadini, era presente anche il sindaco Roberto Lagalla. La sede si trova in largo Pozzillo, e l’evento ha attirato l’attenzione di molti residenti del quartiere.

Alla cerimonia di inaugurazione, questa mattina, era presente anche il sindaco Roberto Lagalla: "Riusciremo a dare speranza e futuro a questo territorio" Intitolata a Biagio Conte la sede della quinta circoscrizione di largo Pozzillo, a Borgo Nuovo. Alla cerimonia di inaugurazione, questa mattina, era presente anche il sindaco Roberto Lagalla. “L’intitolazione a Biagio Conte - ha detto il primo cittadino - è stata accolta con grande entusiasmo, con una commovente partecipazione dei bambini delle scuole di Borgo Nuovo. Un quartiere che trova in questo momento l’attenzione dell’Amministrazione comunale e del Governo nazionale che hanno assunto un impegno verso le famiglie e i giovani che vivono in questo quartiere”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

