Un trapper di 24 anni, noto per il suo seguito di tre milioni di persone su Instagram, si trova in carcere da circa un mese con una nuova custodia cautelare per reati legati ad armi e rapina. La sua famiglia vive in una villa a Calolzio. Nelle ultime ore, ha deciso di comunicare con i suoi follower attraverso il social, parlando di sentirsi perseguitato.

Baby Gang (foto), il trapper di 24 anni con villa a Calolzio, che da un mese sta scontando l’ennesima custodia cautelare per armi, rapina e altri reati, nelle ultime ore ha trovato il modo di parlare ai suoi tre milioni di follower su Instagram. Certamente affidandosi a un intermediario, visto il regime di 14 bis che gli è stato imposto nel carcere di Busto Arsizio, che viene applicato ai detenuti che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari. Una sorta di isolamento, che può durare al massimo sei mesi, durante il quale sono previste restrizioni "senza televisione, mandato all’aria da solo", dice lui, e aggiunge un improbabile "senza acqua calda".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baby Gang in carcere: io perseguitato

BABY GANG ARRESTATO PER ARMI E RAPINA

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