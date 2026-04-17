Il trapper Baby Gang dal carcere | Io perseguitato non sono un santo né colpevole di ogni accusa

Da metà marzo, il rapper Baby Gang si trova nel carcere di Busto Arsizio. Attraverso il suo profilo Instagram, ha espresso di sentirsi vittima di persecuzioni e di trovarsi in cella per la quindicesima volta. Ha dichiarato di non essere un santo, ma di non essere nemmeno responsabile di tutte le accuse che gli sono rivolte. La sua situazione ha suscitato attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori.

In carcere a Busto Arsizio (Varese) dal 17 marzo scorso, il trapper Baby Gang si sfoga sul suo profilo Instagram e dice di sentirsi perseguitato, di trovarsi in carcere per la 15esima volta, "di non essere un santo" ma neanche "colpevole di ogni accusa".🔗 Leggi su Fanpage.it

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