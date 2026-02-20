De Rossi | Genoa-Torino è una partita importante contro una squadra forte

De Rossi ha dichiarato che Genoa-Torino rappresenta una partita fondamentale per la stagione del team, che cerca punti preziosi per evitare la retrocessione. Il tecnico ha sottolineato l'importanza di affrontare i granata con determinazione e concentrazione. Il Genoa ha lavorato intensamente negli allenamenti, puntando a sfruttare ogni occasione. La partita si giocherà domani allo stadio Luigi Ferraris, con i tifosi pronti a sostenere i loro giocatori.

In vista della sfida decisiva contro il Torino, il Genoa si prepara a un confronto cruciale in chiave salvezza. La conferenza stampa odierna ha chiarito l’approccio della squadra, con l’allenatore che ha delineato i principi di gioco e l’attenzione agli aspetti fisici e mentali necessari per competere ad alto livello. Sarà una partita importante contro una formazione di grande spessore, capace di occupare una posizione di classifica superiore rispetto a quella attuale. L’avversario ha alternato momenti positivi a fasi di flessione, ma ha dimostrato di saper reagire con prestazioni significative e vittorie rilevanti, come quella ottenuta contro il Lecce.🔗 Leggi su Mondosport24.com

