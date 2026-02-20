De Rossi | Genoa-Torino è una partita importante contro una squadra forte

De Rossi ha dichiarato che Genoa-Torino rappresenta una partita fondamentale per la stagione del team, che cerca punti preziosi per evitare la retrocessione. Il tecnico ha sottolineato l'importanza di affrontare i granata con determinazione e concentrazione. Il Genoa ha lavorato intensamente negli allenamenti, puntando a sfruttare ogni occasione. La partita si giocherà domani allo stadio Luigi Ferraris, con i tifosi pronti a sostenere i loro giocatori.