Parma conti in forte risalita | nel 2025 il rosso scende a 1,4 milioni e il pareggio di bilancio si avvicina

Nel 2025, i conti del Parma mostrano un rosso di 1,4 milioni di euro, un miglioramento rispetto agli anni precedenti. La gestione di Kyle Krause ha portato a una riduzione significativa della perdita finanziaria, avvicinando il club al pareggio di bilancio. Questi dati rappresentano un cambiamento rispetto alle passate situazioni economiche del club.

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