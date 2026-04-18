Avs ha reso pubblici i nomi dei 32 candidati che partecipano alle elezioni amministrative di fine maggio. Tra questi c’è anche l’ex consigliere capolista. La lista sostiene la candidatura di Matteo Biffoni. La presentazione ufficiale dei candidati è avvenuta in vista delle elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio.

È ufficiale la lista dei candidati per Alleanza Verdi Sinistra, in corsa per le amministrative del 24 e 25 maggio a sostegno della candidatura di Matteo Biffoni. La lista nasce da un percorso di ascolto che ha permesso di presentare il programma elettorale alla città lo scorso 5 marzo e di costruire una squadra di candidati plurale e solida. Tra i candidati figurano esponenti del mondo dell’associazionismo e della cooperazione sociale, liberi professionisti, studenti e rappresentanti dei quartieri. Una squadra che mira a migliorare i risultati della scorsa elezione e diventare punto di riferimento concreto dei cittadini all’interno della coalizione del campo largo nell’amministrazione della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avs presenta i 32 nomi . L’ex consigliere capolista

Notizie correlate

I riders e la tutela del lavoro: il consigliere Andrea Nobili (Avs) presenta una mozione sul temaANCONA – Tutelare la dignità di chi lavora come rider nelle consegne a domicilio.

Avs in campo, Lion capolistaScende in campo anche Avs – Senigallia Cambia, Cambia Senigallia, un’altra lista a sostegno del centro sinistra.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Avs presenta i 32 nomi . L’ex consigliere capolista; Dall’ambiente all’inclusione, ecco i 32 candiati di Avs; ?? Vincere a Lecco è una questione di sopravvivenza: la Lega presenta i candidati e lancia la sfida; AVS presenta la lista a sostegno di Murari: ambiente, diritti e sociale al centro.

Avs presenta i suoi candidati: Marche contendibili, sfida alla filiera. E Nobili attacca su Link UniversityAndrea Nobili, candidato alle prossime Regionali nelle liste di Avs, Alleanza Verdi e Sinistra, in sostegno a Ricci, coglie l’occasione del giorno in cui il doppio partito alza il velo sulle liste ... ilrestodelcarlino.it

Avs presenta i candidati: Il porto, spazio politicoAlleanza Verdi e Sinistra si appresta a presentare le candidate e i candidati per la sua lista della Provincia di Ancona. La presentazione è in programma domani al Molo Clementino del porto dorico. ilrestodelcarlino.it

La deputata e capogruppo Avs alla Camera Luana Zanella ha presentato un esposto alla Procura veneta della Corte dei conti per far luce sulle risorse economiche impegnate in un “inutile mega progetto” che continua a non veder luce - facebook.com facebook

Segrate, AVS presenta la sua lista: ingresso ufficiale nella coalizione di csx. Cosa è cambiato dalle inziali dichiarazioni del candidato Sindaco Venerdì 17 aprile alle ore 21 l’incontro pubblico con i candidati e l’europarlamentare Benedetta Scude... x.com