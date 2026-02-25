I riders e la tutela del lavoro | il consigliere Andrea Nobili Avs presenta una mozione sul tema

ANCONA – Tutelare la dignità di chi lavora come rider nelle consegne a domicilio. È questo l’obiettivo della mozione appena depositata in Consiglio regionale, che vede come primo firmatario il capogruppo Alleanza Verdi Sinistra Andrea Nobili, con la successiva sottoscrizione di tutti i consiglieri del centrosinistra. «Chiediamo alla Giunta – è proprio Nobili a spiegare - di avviare una ricognizione di questo settore, composto da lavoratori iscritti alle piattaforme digitali. La Regione può esercitare funzioni in materia di tutela della salute, sicurezza sul lavoro, formazione e programmazione socio-sanitaria: è questo il quadro di intervento che occorre strutturare per i riders». L’avvocato prosegue: «Altre Regioni hanno già avviato strumenti normativi per la tutela di questi lavoratori digitali delle consegne. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

