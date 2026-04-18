Oggi si svolge un’ulteriore fase delle elezioni locali con la presenza di Avs – Senigallia Cambia, una lista che si colloca nel centro-sinistra. La formazione si aggiunge alle altre forze in corsa, tra cui Lion, che attualmente guida la classifica. La campagna elettorale si sta intensificando, con i vari schieramenti che presentano le proprie proposte e candidati ai cittadini.

Scende in campo anche Avs – Senigallia Cambia, Cambia Senigallia, un’altra lista a sostegno del centro sinistra. Nata dall’esperienza delle primarie di gennaio a supporto di Marco Lion, capolista, la lista riunisce 24 candidati tra giovani alla prima esperienza e profili con competenze già consolidate. Al centro, valori di inclusività, partecipazione, ambientalismo e impegno civico. Tra i temi principali del programma: una città più giusta e sostenibile, con attenzione a casa, lavoro e servizi, mobilità sostenibile, spazi per giovani e cultura, e un turismo di qualità. In lista anche il consigliere comunale uscente Enrico Pergolesi, l’ex presidente Gestiport ingegner Mauro Rognoli, il farmacista Fazio Fabini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avs in campo, Lion capolista

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