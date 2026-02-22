Avis tempo di bilanci I tesserati sono 2.641 Più donazioni di plasma
Avis ha registrato un aumento di donazioni di plasma rispetto all’anno precedente, grazie all’incremento di tesserati, ora 2.641. La crescita della partecipazione ha rafforzato le risorse dell’associazione e migliorato i servizi offerti alla comunità. La maggiore presenza dei volontari ha permesso di organizzare più eventi e campagne di sensibilizzazione. La squadra si prepara a consolidare i risultati raggiunti e a sviluppare nuove iniziative nel 2025.
Un bilancio positivo, quello dell’attività e della vita associativa nel 2025, che fa guardare con fiducia e determinazione a fare ancora di più nell’anno in corso. Se ne è parlato venerdì sera alla club house del Rugby Sondrio che ha ospitato l’assemblea dell’Avis comunale di Sondrio, che comprende al proprio interno anche i gruppi di Ardenno, Berbenno, Chiesa in Valmalenco, Colorina, Montagna, Piateda, Ponte e Tresivio. Al centro i numeri, a partire da quello raggiunto grazie a tutti i donatori dei gruppi della comunale: 5.191 donazioni nel corso del 2025, un totale complessivo sì inferiore del 3,1% rispetto al 2024 (5354 donazioni), ma con un dettaglio tutt’altro che insignificante: sono, infatti, diminuite del 11,5% le donazioni di sangue (-336), sono aumentate del 6,7% le donazioni di plasma da plasmaferesi (+173). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Avis, crescono senza sosta le donazioni di sangue sul territorio: nel 2025 sono state 22milaNel 2025, le donazioni di sangue sul territorio di Ravenna sono aumentate ancora, raggiungendo le 22mila unità.
