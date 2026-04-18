Auto fuori strada ad Aviano | tre feriti tra cui due bambine

A Aviano, in via Uguaglianza, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata, provocando tre feriti. Tra le persone coinvolte ci sono due bambine e una donna di 35 anni. Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per chiarire le cause dell’incidente. I soccorsi sono intervenuti sul posto e hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica esatta resta ancora da verificare.

È di tre persone ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella zona di Aviano. Il fatto si è verificato in via Uguaglianza dove, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una donna di 35 anni è uscita autonomamente fuori strada dopo aver perso il controllo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Schianto tra due auto lungo l'A15: tre feriti in ospedale, tra cui due bambine di 10 e 13 anniTra i caselli di Borgotaro e Berceto, in direzione La Spezia: sul posto tre ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale Due auto,... Scontro sulla SS650: tir fuori strada e tre auto coinvolte, due feritiUn violento impatto tra un mezzo pesante e tre vetture ha bloccato il flusso veicolare sulla Fondovalle del Trigno SS650 nel tardo pomeriggio di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Auto fuori strada, 44enne portato in volo a Parma; Auto fuori strada a Sedico sulla strada del Passo San Boldo; Auto fuori strada, 44enne portato in volo; Auto fuori strada tra Savigliano e Genola, donna ferita. Doppio incidente ad Aviano: auto fuori strada con due bambine a bordoDue incidenti ad Aviano: auto fuori strada con due bambine. Intervento dell’elisoccorso, feriti non gravi. AVIANO – Giornata intensa sul fronte della sicurezza stradale ad Aviano, con la Polizia ... nordest24.it Notte di incidenti nel Salento: ad Alliste un 33enne esce fuori strada ribaltandosi con l'auto, in codice rosso in ospedaleL'uomo alla guida, di Ugento, ha perso il controllo della sua Audi buttando giù un muretto e un palo della luce in legno ... lagazzettadelmezzogiorno.it A Crandola Valsassina, lungo la strada provinciale, un’auto è finita fuori strada per cause in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con autopompa dal distaccamento di Bellano e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). Le persone c - facebook.com facebook Auto fuori strada vicino ai binari, interrotta linea Roccasecca - Sora. Stop alla circolazione fino alle 7 di questa mattina #ANSA x.com