Sinistra Italiana mosse per crescere I test chiave | elezioni e campo largo | Sanità e diritto al lavoro le priorità

Sinistra Italiana cerca di rafforzarsi dopo il successo alle ultime regionali, puntando alle prossime amministrative. La formazione politica si concentra su due temi principali: sanità e diritto al lavoro, inserendoli nel centro della propria campagna. In vista delle elezioni, il partito ha già avviato incontri con altre forze di sinistra per costruire un campo largo e presentarsi uniti alle urne.

Prove di crescita. Reduce dall’exploit alle ultime elezioni regionali, Sinistra Italiana non vuole fermarsi e ora rilancia in vista delle elezioni amministrative. Le strategie sono state messe a punto ieri pomeriggio a Firenze dove il partito di Nicola Fratoianni ha svolto l’assemblea regionale. "Siamo così innamorati della politica e di SI che non potevamo riunirci se non a San Valentino", la nota di colore arriva da Alberto Pellicci, segretario SI di Lucca. Un lungo dibattito – introdotto dal segretario regionale Dario Danti e concluso da Enrico Panini, responsabile enti locali della segreteria nazionale – che ha visto i militanti fare il punto sullo stato organizzativo di Sinistra Italiana in Toscana, il partito che rappresenta una delle due gambe di Alleanza Verdi e Sinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In vista delle prossime elezioni nell’Agrigentino, il Partito Democratico si impegna a rafforzare l’unità interna, puntando su un progetto condiviso che includa il campo largo e la priorità della questione morale.

La Sinistra cittadina si prepara alle elezioni amministrative di Avellino, riaffermando la propria presenza e influenzando le scelte della coalizione del centrosinistra.

