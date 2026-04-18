Avellino espugna il Martelli | Missori e Favilli firmano il 2-0 i lupi tornano a vincere

L'Avellino ha vinto per la prima volta dopo diverse giornate, battendo il Mantova allo stadio Martelli con un risultato di 2-0. La partita si è conclusa con i gol di Missori al 63' e Favilli all'86'. Questa vittoria si inserisce nella trentacinquesima giornata di Serie BKT. I biancoverdi di Davide Ballardini hanno conquistato i tre punti in trasferta, migliorando la loro posizione in classifica.

L'Avellino torna a vincere e lo fa in grande stile. I lupi di Davide Ballardini espugnano il Martelli di Mantova con un netto 2-0 nella trentacinquesima giornata di Serie BKT, grazie ai gol di Missori al 63' e Favilli all'86'. Una vittoria che arriva nel momento più delicato della stagione, dopo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Il Lecce espugna Cagliari: Gandelman e Ramadani firmano una vittoria fondamentaleNel primo tempo gara bloccata, nel secondo i salentini sbloccano il risultato al 65’ e raddoppiano al 76’. Impresa a Rimini, l'Unicusano Avellino Basket espugna il PalaFlaminioGli ospiti recuperano un primo svantaggio e chiudono la partita con un buon quarto finale, mentre Rimini cede dopo un buon inizi Nel match della...