Il Lecce espugna Cagliari | Gandelman e Ramadani firmano una vittoria fondamentale

Il Lecce ha conquistato una vittoria importante a Cagliari, grazie ai gol di Gandelman e Ramadani, mettendo fine a una serie di risultati negativi. La squadra giallorossa ha imposto il suo ritmo fin dai primi minuti, riuscendo a sbloccare il punteggio nel primo tempo. Con questa vittoria, il Lecce sale a 24 punti, raggiungendo Genoa e Cremonese e allontanandosi dalla zona retrocessione.

Nel primo tempo gara bloccata, nel secondo i salentini sbloccano il risultato al 65' e raddoppiano al 76'. In entrambe le occasioni Caprile si fa sorprendere. I giallorossi ridisegnano la parte bassa della classifica I gol della squadra salentina portano la firma di Gandelmam e Di Francesco. Maturati entrambi nella ripresa, portano il segno anche della complicità di Caprile, indeciso sul cross di Sottil messo a frutto dall'israeliano e poco reattivo sulla conclusione sul primo palo dell'albanese. CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa (56' Mazzitelli), Mina, Zé Pedro, Obert (79' Tropy); Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Esposito, Pavoletti (56' Kilicsoy).

