Il Lecce espugna Cagliari | Gandelman e Ramadani firmano una vittoria fondamentale

Da lecceprima.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lecce ha conquistato una vittoria importante a Cagliari, grazie ai gol di Gandelman e Ramadani, mettendo fine a una serie di risultati negativi. La squadra giallorossa ha imposto il suo ritmo fin dai primi minuti, riuscendo a sbloccare il punteggio nel primo tempo. Con questa vittoria, il Lecce sale a 24 punti, raggiungendo Genoa e Cremonese e allontanandosi dalla zona retrocessione.

Nel primo tempo gara bloccata, nel secondo i salentini sbloccano il risultato al 65’ e raddoppiano al 76’. In entrambe le occasioni Caprile si fa sorprendere. I giallorossi ridisegnano la parte bassa della classifica I gol della squadra salentina portano la firma di Gandelmam e Di Francesco. Maturati entrambi nella ripresa, portano il segno anche della complicità di Caprile, indeciso sul cross di Sottil messo a frutto dall’israeliano e poco reattivo sulla conclusione sul primo palo dell’albanese. CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa (56’ Mazzitelli), Mina, Zé Pedro, Obert (79’ Tropy); Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Esposito, Pavoletti (56’ Kilicsoy).🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Diretta gol Serie A: che vittoria del Lecce contro il Cagliari! Decidono Gandelman e Ramadani

Il Lecce ha battuto il Cagliari grazie ai gol di Gandelman e Ramadani, un risultato che sorprende molti appassionati.

Cagliari-Lecce diretta: Gandelman e Ramadani, i giallorossi sul 2-0

Gandelman e Ramadani hanno segnato per il Lecce, che ha preso il comando sul campo del Cagliari, portandosi sul 2-0.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter-Juve, emozioni e sviste, 3-2: bianconeri in dieci, tre punti fondamentali per Chivu. Fiorentina, 2-1 a Como. L'Atalanta espugna l'Olimpico (2-0 alla Lazio) - Risultati e classifica; L'Atalanta di Palladino espugna l'Olimpico, Lazio battuta con un gol per tempo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A; Serie A, l'Atalanta espugna l'Olimpico: Lazio battuta 0-2; Risultati Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e il percorso della Juve.

il lecce espugna cagliariColpo Lecce a Cagliari, decisivi Gandelman e Ramadani: Di Francesco si distacca dalla FiorentinaIl Lecce espugna il campo del Cagliari nel posticipo che chiude il 25° turno di Serie A. La squadra di Di Francesco vince 2-0 in casa dei rossoblù e ottiene la seconda vittoria di fila (dopo il ... tuttosport.com

Il Lecce risponde alla Fiorentina: Galdeman e Ramadani piegano il Cagliari in SardegnaIl Lecce vendica il ko dell’andata e sbanca di misura l’Unipol Domus con il punteggio di 2-0 nel monday night della Serie A: decisivi i gol di Galdeman e Ramadani. Il Cagliari, quindi, incassa la seco ... corrieredellosport.it