Il Lecce espugna Cagliari | Gandelman e Ramadani firmano una vittoria fondamentale
Il Lecce ha conquistato una vittoria importante a Cagliari, grazie ai gol di Gandelman e Ramadani, mettendo fine a una serie di risultati negativi. La squadra giallorossa ha imposto il suo ritmo fin dai primi minuti, riuscendo a sbloccare il punteggio nel primo tempo. Con questa vittoria, il Lecce sale a 24 punti, raggiungendo Genoa e Cremonese e allontanandosi dalla zona retrocessione.
Nel primo tempo gara bloccata, nel secondo i salentini sbloccano il risultato al 65’ e raddoppiano al 76’. In entrambe le occasioni Caprile si fa sorprendere. I giallorossi ridisegnano la parte bassa della classifica I gol della squadra salentina portano la firma di Gandelmam e Di Francesco. Maturati entrambi nella ripresa, portano il segno anche della complicità di Caprile, indeciso sul cross di Sottil messo a frutto dall’israeliano e poco reattivo sulla conclusione sul primo palo dell’albanese. CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa (56’ Mazzitelli), Mina, Zé Pedro, Obert (79’ Tropy); Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Esposito, Pavoletti (56’ Kilicsoy).🔗 Leggi su Lecceprima.it
Diretta gol Serie A: che vittoria del Lecce contro il Cagliari! Decidono Gandelman e Ramadani
Il Lecce ha battuto il Cagliari grazie ai gol di Gandelman e Ramadani, un risultato che sorprende molti appassionati.
Cagliari-Lecce diretta: Gandelman e Ramadani, i giallorossi sul 2-0
Gandelman e Ramadani hanno segnato per il Lecce, che ha preso il comando sul campo del Cagliari, portandosi sul 2-0.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juve, emozioni e sviste, 3-2: bianconeri in dieci, tre punti fondamentali per Chivu. Fiorentina, 2-1 a Como. L'Atalanta espugna l'Olimpico (2-0 alla Lazio) - Risultati e classifica; L'Atalanta di Palladino espugna l'Olimpico, Lazio battuta con un gol per tempo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A; Serie A, l'Atalanta espugna l'Olimpico: Lazio battuta 0-2; Risultati Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e il percorso della Juve.
Colpo Lecce a Cagliari, decisivi Gandelman e Ramadani: Di Francesco si distacca dalla FiorentinaIl Lecce espugna il campo del Cagliari nel posticipo che chiude il 25° turno di Serie A. La squadra di Di Francesco vince 2-0 in casa dei rossoblù e ottiene la seconda vittoria di fila (dopo il ... tuttosport.com
Il Lecce risponde alla Fiorentina: Galdeman e Ramadani piegano il Cagliari in SardegnaIl Lecce vendica il ko dell’andata e sbanca di misura l’Unipol Domus con il punteggio di 2-0 nel monday night della Serie A: decisivi i gol di Galdeman e Ramadani. Il Cagliari, quindi, incassa la seco ... corrieredellosport.it
Serie A3 Credem Banca – 6ª giornata di ritorno (Girone Blu) L’Aurispa DFV Lecce espugna il campo dell’EnergyTime Campobasso con un netto 3–0 nella 6ª giornata di ritorno del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca. 6ª Giornata Rit. (14/02/2026) – Regul - facebook.com facebook
#Calcio #SerieA Il Milan passa 1-0 a San Siro contro il Lecce e resta in scia dell'Inter, a -3 dalla capolista. Vincono anche la Roma, 2-0 in casa del Torino e la Fiorentina che espugna il Dall'Ara battendo 2-1 il Bologna nel segno dello scomparso presidente x.com