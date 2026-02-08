Impresa a Rimini l' Unicusano Avellino Basket espugna il PalaFlaminio

Questa sera l’Unicusano Avellino Basket ha sorpreso tutti vincendo sul campo di Rimini. I biancoverdi hanno preso il comando fin dai primi minuti e sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla sirena finale, chiudendo con un punteggio di 96-101. È stata una vittoria importante, che rafforza le speranze di playoff della squadra irpina.

Gli ospiti recuperano un primo svantaggio e chiudono la partita con un buon quarto finale, mentre Rimini cede dopo un buon inizi Nel match della ventiseiesima giornata, l'Unicusano Avellino Basket compie l'impresa e va ad espugnare il campo di Rimini con il punteggio di 96-101. Gli irpini tornano al successo esterno: l'ultima vittoria lontano dal DelMauro risaliva al 20 dicembre 2025 contro Cividale. I biancoverdi hanno giocato di squadra, superando le difficoltà di partenza, iniziando dall'assenza di Grande, per poi perdere Zerini per falli nel terzo quarto, quindi anche Chandler e Mussini in corso d'opera.

