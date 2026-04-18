Dal 19 al 25 aprile 2026, l’Anfiteatro Romano di Avella ospiterà la prima edizione del Concorso Europeo Studentesco di Teatro Greco Antico. L’evento trasformerà il sito storico in un teatro all’aperto dedicato alle rappresentazioni teatrali classiche, coinvolgendo studenti provenienti da diversi paesi europei. La manifestazione si svolgerà in un contesto di rievocazione e promozione del patrimonio culturale legato al teatro antico.

Dal 19 al 25 aprile 2026, l’Anfiteatro Romano di Avella diventerà il palcoscenico internazionale per la prima edizione del Concorso Europeo Studentesco di Teatro Greco Antico. L’iniziativa, inserita nel più ampio Programma Educativo di Cooperazione Ellenico-Italiana, vedrà le compagnie teatrali studentesche provenienti dalla Grecia mettere in scena i capolavori della tradizione classica, come le opere di Euripide e Sofocle, trasformando il sito archeologico locale in un centro di dialogo culturale tra giovani generazioni. Un calendario denso tra classici e premiations. La programmazione degli appuntamenti teatrali si svilupperà con una sequenza serrata che copre quasi tutta la settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avella si accende: il teatro greco europeo conquista l’anfiteatro

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