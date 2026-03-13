Vlahovic firma | 7 milioni e il derby europeo si accende

Venerdì 13 marzo 2026, Dusan Vlahovic ha firmato un nuovo contratto con la Juventus, che prevede un impegno di uno o due anni e uno stipendio di 7 milioni di euro. La firma del giocatore segna un aggiornamento importante per la squadra e accende l’atmosfera in vista delle prossime sfide. La trattativa si è conclusa con successo, portando a un nuovo accordo tra le parti.

Venerdì 13 marzo 2026, il calcio italiano vive un momento di svolta contrattuale e calcistica. Dusan Vlahovic è sul punto di rinnovare con la Juventus in un accordo da uno o due anni con un stipendio di 7 milioni. Parallelamente, la Roma e la Fiorentina si preparano per la gara decisiva del derby europeo al Olimpico il 19 marzo. I numeri raccontano una storia diversa dal semplice risultato finale. Mentre le trattative per il rinnovo del serbo procedono, l'analisi incrociata dei dati mostra come la qualità di gioco sia spesso nascosta dietro gli esiti immediati. La pressione sui club italiani aumenta con l'avvicinarsi della fine della stagione regolare.