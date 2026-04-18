Autotrasporto proclamato il fermo Le associazioni di categoria | Il tempo è finito

Le associazioni di categoria dell’autotrasporto merci hanno annunciato il fermo del settore, decisione arrivata dopo settimane di richieste non ascoltate dal Governo. La scelta è stata condivisa al termine di un confronto tra le varie sigle, in risposta alla crisi economica che colpisce cittadini e imprese. La mobilitazione si svolgerà in modo coordinato e rappresenta una protesta contro le mancate risposte alle necessità del settore.

L’autotrasporto merci si ferma. La decisione, seppur difficile, è maturata al termine del confronto tra le associazioni di categoria, dopo settimane di richieste rimaste senza risposta da parte del Governo, in un contesto economico sempre più critico per cittadini e imprese. La data sarà.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Autotrasporto, proclamato il fermo: lunedì i dettagli ufficialiABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione annunciata da Unatras Unatras ha ufficialmente proclamato il blocco dei servizi di autotrasporto, una scelta che...

Autotrasporto in sciopero in Sicilia, cinque giorni di fermo contro il caro gasolioÈ scattato alla mezzanotte di oggi il fermo dei servizi di autotrasporto in Sicilia, proclamato dal Comitato Trasportatori Siciliani, che durerà fino...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Autotrasporto: Unatras e Trasportounito proclamano il fermo; Unatras proclama il fermo dell’autotrasporto; Autotrasporto, la protesta parte dalla Sicilia e diventa nazionale: fermo proclamato per maggio; Autotrasporto in sciopero in Sicilia, cinque giorni di fermo contro il caro gasolio.

Arriva il blocco nazionale dell'autotrasporto, probabile stop dal 15 maggioÈ una decisione sofferta ma inevitabile di fronte alla preoccupante e inspiegabile insensibilità da parte del Governo, ha aggiunto il presidente. Visto che il preavviso per legge è di 25 giorni, il ... ansa.it

Autotrasporto, Unatras proclama il fermo nazionale. Lunedì la comunicazione al GaranteNel giorno della tregua in Libano e della riapertura dello Stretto di Hormuz (annunciata su truth da Trump), l’autotrasporto italiano proclama il fermo dei servizi e delle attività: le date e le modal ... uominietrasporti.it

Autotrasporto, in Molise chiuse 73 imprese in dieci anni: pesa il caro gasolio Negli ultimi dieci anni il settore dell’autotrasporto in Molise ha registrato una significativa contrazione. Secondo un’elaborazione della CGIA di Mestre, le imprese attive sono passate - facebook.com facebook

Siamo al lavoro sulle istanze dell' #autotrasporto, dai valichi alpini al caro carburante, dalle isole al cqc e autisti. Il dialogo con tutte le sigle è aperto: no ai blocchi che dividono la categoria. Non serve la contrapposizione,serve il dialogo @FratellidItalia #Autotr x.com