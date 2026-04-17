Lunedì si terrà uno sciopero nel settore dell'autotrasporto, annunciato da Unatras. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'associazione, senza ancora fornire dettagli specifici sulle modalità e la durata della protesta. La proclamazione arriva in un momento di tensioni tra le parti coinvolte e potrebbe influenzare i trasporti in diverse regioni italiane. I rappresentanti del settore informeranno prossimamente sui dettagli del fermo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione annunciata da Unatras. Unatras ha ufficialmente proclamato il blocco dei servizi di autotrasporto, una scelta che verrà formalizzata nei dettagli operativi nella giornata di lunedì 20 aprile, quando sarà inviata la comunicazione alla Commissione di Garanzia per lo sciopero, nel rispetto delle normative vigenti. Le parole di Paolo Uggè. A spiegare le ragioni della protesta è stato Paolo Uggè, presidente di Fai e Unatras, al termine della riunione del Comitato esecutivo. Secondo Uggè, si tratta di una “decisione sofferta ma inevitabile”, maturata di fronte a quella che definisce una grave e incomprensibile insensibilità da parte del Governo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Autotrasporto, proclamato il fermo: lunedì i dettagli ufficiali

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