Autostrada A14 lavori di manutenzione | chiuso per una notte il casello di Rimini Sud

Questa notte, il casello di Rimini Sud sulla A14 resterà chiuso per lavori di manutenzione. Dalle 21 di lunedì 9 alle 5 di martedì 10 febbraio, chi si avvicina in entrambe le direzioni, in entrata da Bologna e Ancona e in uscita da Ancona, dovrà trovare percorsi alternativi. La chiusura si rende necessaria per permettere l’ispezione e la manutenzione delle barriere di sicurezza lungo l’autostrada.

L'autostrada A14 subirà lavori di manutenzione tra Rimini sud e Rimini nord, con chiusura del tratto verso Bologna dalle 21 del 17 dicembre alle 5 del 18 dicembre.

Per lavori di manutenzione sulla segnaletica orizzontale, la stazione di Rimini Sud sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21 di martedì 20 gennaio alle 5 di mercoledì 21 gennaio, sia in entrata che in uscita.

