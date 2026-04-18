Autostrada A11 | tratto Lucca est-Pisa nord chiuso una notte

Nella notte, il tratto tra Lucca est e Pisa nord dell'autostrada A11 è stato temporaneamente chiuso. Inoltre, anche l’area di servizio di Migliarino nord è rimasta chiusa durante questa stessa notte. La chiusura si è verificata senza preavviso e ha coinvolto entrambe le sezioni dell’autostrada e l’area di sosta limitrofa. La situazione ha riguardato esclusivamente il periodo notturno, senza indicazioni di altre conseguenze a lungo termine.

L’area di servizio “Migliarino nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. -saranno chiusi, per chi percorre la A11 Firenze-Pisa nord e proviene da Firenze, i Rami di immissione sulla D11 Diramazione Viareggio-Lucca ovest, verso Viareggio e sulla A12 Genova-Rosignano, in direzione di quest’ultima. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lucca est, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D11 Diramazione Viareggio-Lucca ovest alla stazione di Lucca ovest, verso ViareggioPisa e uscire a Pisa Centro; -sarà chiuso, per chi percorre la A12 Genova-Rosignano e proviene da GenovaLivorno, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: tratto Lucca est-Pisa nord chiuso una notte Notizie correlate Autostrada A11: tratto Pisa nord-Lucca est chiuso una notteL’area di servizio “Migliarino sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. Autostrada A11: chiusura notturna tratto Pisa nord-Lucca estL’area di servizio “Migliarino sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Autostrada A11: tratto Pisa nord-Lucca est chiuso una notte; Autostrada A11 | tratto Pisa nord-Lucca est chiuso una notte; Autostrada A11 | stazione di Prato ovest chiusa due notti. Autostrada A11: tratto Pisa nord-Lucca est chiuso una notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile 2026, sarà chiuso il tratto ... firenzepost.it Autostrada A11: stazione Lucca est chiusa una notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di domani, giovedì 9, alle 6:00 di venerdì 10 aprile 2026, sarà chiusa la ... firenzepost.it Incidente in autostrada, chiuso l’ingresso per l’A11 a Firenze: traffico bloccato x.com CHIUSURE AUTOSTRADALI (17 aprile 2026 – 26 aprile 2026) TRATTA A12 CARRODANO – BRUGNATO Si comunica che, per lavori di installazione attenuatori d’urto e sostituzione barriera di sicurezz - facebook.com facebook