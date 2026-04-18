Autostrada A1 | stazioni di Incisa Reggello e Firenze sud chiuse di notte Ecco quando

Le stazioni di servizio situate lungo l'autostrada A1, tra Incisa Reggello e Firenze sud, rimarranno chiuse durante le ore notturne. La chiusura è prevista per specifici intervalli temporali, durante i quali i viaggiatori dovranno fare affidamento su percorsi alternativi. La modifica alle aperture è stata comunicata dalle autorità competenti e riguarda le operazioni di rifornimento e assistenza nelle fasce orarie notturne.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire attività di ispezione e manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di martedì 21 alle 2:00 di mercoledì 22 aprile 2026, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in entrata verso Roma. Per attività di ispezione e manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 2:00 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: stazioni di Incisa Reggello e Firenze sud chiuse di notte. Ecco quando Notizie correlate Autostrada A1: chiuso una notte tratto Incisa Reggello-Firenze sud verso Firenze. L’alternativaL’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21,00-6,00. Autostrada A1, incidente in galleria: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso una notte per ripristinoL’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Autostrada A1: stazione Incisa Reggello chiusa una notte; Autostrada del Sole, chiuso per una notte il casello Firenze Impruneta; A1 Milano-Napoli, chiusura notturna per la stazione di Incisa Reggello; Incendio sull'autostrada, tratto bloccato tra Firenze Sud e Incisa. Autostrada A1: tratto Incisa Reggello-Firenze sud chiuso stanotteAnnullata la chiusura del tratto Firenze sud-Firenze Scandicci, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 17, alle 6:00 di sabato 18 aprile; di conseguenza, la stazione di Fi ... firenzepost.it Autostrada A1: stazione Incisa Reggello chiusa una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 aprile 2026, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in entrata ... firenzepost.it Sulla #A1 per incidente 5 km di coda tra Firenze-Impruneta e Incisa-Reggello in direzione Roma #viabiliTOS x.com #videonotiziario - Edizione delle 17.30 #viabiliTOS In #A1, code a tratti per traffico intenso tra Firenze sud e Incisa Reggello verso Roma e rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. In #A11, in direzione Pisa, code per traffico intenso tra facebook