Autostrada A1 | chiuso una notte tratto Incisa Reggello-Firenze sud verso Firenze L’alternativa

La notte tra sabato e domenica, il tratto dell’autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze sud sarà chiuso in entrambe le direzioni. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie. Chi viaggia verso Firenze dovrà prendere strade alternative, con i primi dettagli già diffusi dalla società che gestisce il traffico. La riapertura è prevista per le prime ore di domenica mattina.

L’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21,00-6,00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiuso una notte tratto Incisa Reggello-Firenze sud verso Firenze. L’alternativa Approfondimenti su A1 Tratto Autostrada A1: Tir in fiamme, chiuso il tratto Firenze Sud-Incisa Reggello verso Roma Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello, rimosso cantiere. Corsie libere. Lavori nella notte Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su A1 Tratto Argomenti discussi: Lavori in autostrada: chiuso per una notte il tratto tra Anagni e Valmontone; Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioni; Autostrada A1 : chiuso stanotte il tratto Fabro-Orvieto verso Roma; Autostrada A1: tratto allacciamento Panoramica chiuso per una notte. Incidente in autostrada: vettura ribaltata dopo scontro tra automobilisti, code chilometriche in A1Il sinistro a poche centinaia di metri dallo svincolo Valmontone, in direzione Roma. Sul posto l'eliambulanza che ha portato un ferito al policlinico Tor Vergata ... romatoday.it Lavori in autostrada: chiuso per una notte il tratto tra Anagni e ValmontoneSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 28 alle 5 di giovedì 29 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Anagni e Valmontone, verso Roma. Di ... ciociariaoggi.it In #A1 rallentamenti verso Nord tra Calenzano e Bivio A1 Variante e nelle due direzioni tra Incisa-Reggello e Firenze sud #viabiliTOS x.com Buongiorno dalla redazione di Muoversi in Toscana #videonotiziario - Edizione delle 7.30 #viabiliTOS In #A1, per incidente 1 km di coda tra Firenze Nord e Barberino in direzione Bologna. Per incidente 2 km di coda tra Firenze Sud e Incisa-Reggello in dire facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.