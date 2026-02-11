Questa notte, l’autostrada A1 sulla tratta tra Firenze sud e Incisa Reggello rimarrà chiusa per alcune ore. Un incidente in una galleria ha causato danni e reso necessario il ripristino. Le auto vengono fatte deviare sui percorsi alternativi, creando qualche rallentamento e disagi per chi viaggia lungo questa strada. La chiusura durerà fino a quando i lavori di messa in sicurezza non saranno completati.

L’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello; per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1, incidente in galleria: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso una notte per ripristino

Approfondimenti su Autostrada A1

La notte tra sabato e domenica, il tratto dell’autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze sud sarà chiuso in entrambe le direzioni.

Questa notte, il tratto dell’autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello, in direzione Roma, resterà chiuso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Autostrada A1

Argomenti discussi: Incidente in autostrada: si scontrano tre mezzi pesanti. Code chilometriche verso Roma; Incidente stradale in autostrada A1: auto ribaltata finisce contro un camion, due feriti portati a Torregalli; Tamponamento fra tre camion sull'A1, autista muore intrappolato tra le lamiere; Inferno di lamiere in autostrada: camionista muore intrappolato tra altri due mezzi.

Camion sbanda in A1, incidente e traffico bloccato nel fiorentinoIncidente e traffico bloccato sull'A1 nel fiorentino. Alle 13:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello in direzione Bologna, il traffico è bloccato con 5 ... 055firenze.it

Incidente in autostrada, code sull'A1 nel fiorentinoIncidente e code in autostrada nel fiorentino. Intorno alle 19:45, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A11 Firenze-Pisa nord e Firenze Scandicci, in direzione Roma, si regi ... 055firenze.it

Sulla #A1, chiusura del tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in direzione Roma, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, nella notte tra #12febbraio e #13febbraio, con orario 22-6Contestualmente, l’area di servizio Chia x.com

A provocare la lunga cosa è stato lo sbandamento di un mezzo pesante tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Altro sinistro in direzione nord prima di Scandicci - facebook.com facebook