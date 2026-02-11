Autostrada A1 incidente in galleria | tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso una notte per ripristino
Questa notte, l’autostrada A1 sulla tratta tra Firenze sud e Incisa Reggello rimarrà chiusa per alcune ore. Un incidente in una galleria ha causato danni e reso necessario il ripristino. Le auto vengono fatte deviare sui percorsi alternativi, creando qualche rallentamento e disagi per chi viaggia lungo questa strada. La chiusura durerà fino a quando i lavori di messa in sicurezza non saranno completati.
L'area di servizio "Chianti ovest", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. per le brevi percorrenze, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello; per le lunghe percorrenze, anticipare l'uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.
