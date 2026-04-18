Autosalone abusivo a San Zaccaria Multa di 8mila euro e chiusura

Durante un controllo amministrativo, le forze di polizia hanno scoperto un autosalone abusivo a San Zaccaria, nascosto rispetto alle verifiche fiscali e comunali. L’attività è stata smantellata e sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 8.000 euro, con la chiusura immediata del sito. L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento di polizia stradale Emilia-Romagna.

Una rivendita di automobili completamente invisibile per il fisco e il Comune è stata smantellata dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale Emilia-Romagna nell’ambito di un’operazione di controllo amministrativo. Gli agenti hanno individuato e smantellato l’attività fantasma, ponendo sotto sequestro amministrativo l’area di rivendita nel ravennate (a San Zaccaria) e hanno sanzionato per 8mila euro il 40enne che la conduceva. L’operazione, che si inserisce in un più ampio piano di verifiche, ha visto i poliziotti impegnati in un’ispezione in un autosalone del territorio. Gli accertamenti non si sono...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autosalone abusivo a San Zaccaria. Multa di 8mila euro e chiusura Notizie correlate Scovato un autosalone abusivo: un "fantasma" per fisco e Comune. Attività chiusa e maxi multaProsegue l’attività della Polizia di Stato contro l’irregolarità nel settore del commercio di veicoli. Grano per i colombi in piazza San Marco, commercio abusivo: multa da 10 mila euroSi era messo a vendere abusivamente il grano per i colombi in piazza San Marco: i carabinieri di pattuglia nei controlli del Carnevale di Venezia...