Grano per i colombi in piazza San Marco commercio abusivo | multa da 10 mila euro
La polizia ha scoperto un uomo che vendeva illegalmente grano per i colombi in piazza San Marco. Mercoledì, durante i controlli per il Carnevale di Venezia, i carabinieri hanno fermato un 37enne straniero con i chicchi in mano. Per lui è arrivata una multa da 10 mila euro, una sanzione molto alta.
