Grano per i colombi in piazza San Marco commercio abusivo | multa da 10 mila euro

La polizia ha scoperto un uomo che vendeva illegalmente grano per i colombi in piazza San Marco. Mercoledì, durante i controlli per il Carnevale di Venezia, i carabinieri hanno fermato un 37enne straniero con i chicchi in mano. Per lui è arrivata una multa da 10 mila euro, una sanzione molto alta.

Si era messo a vendere abusivamente il grano per i colombi in piazza San Marco: i carabinieri di pattuglia nei controlli del Carnevale di Venezia mercoledì hanno identificato e bloccato lo straniero 37enne con i chicchi in mano, e per lui è scattata una multa pesantissima. I militari del nucleo.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

