Scovato un autosalone abusivo | un fantasma per fisco e Comune Attività chiusa e maxi multa

La Polizia di Stato ha scoperto un autosalone aperto senza autorizzazioni ufficiali, che operava in modo clandestino e senza regolare licenza. L’attività, definita “fantasma” perché sconosciuta alle autorità fiscali e comunali, è stata chiusa e sono state comminate sanzioni economiche di grande entità. La polizia continua a vigilare sul rispetto delle norme nel settore della vendita di veicoli, con interventi mirati contro le irregolarità.