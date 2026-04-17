Scovato un autosalone abusivo | un fantasma per fisco e Comune Attività chiusa e maxi multa
La Polizia di Stato ha scoperto un autosalone aperto senza autorizzazioni ufficiali, che operava in modo clandestino e senza regolare licenza. L’attività, definita “fantasma” perché sconosciuta alle autorità fiscali e comunali, è stata chiusa e sono state comminate sanzioni economiche di grande entità. La polizia continua a vigilare sul rispetto delle norme nel settore della vendita di veicoli, con interventi mirati contro le irregolarità.
Prosegue l’attività della Polizia di Stato contro l’irregolarità nel settore del commercio di veicoli. Nell’ambito di un’operazione di controllo amministrativo, gli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria del compartimento Polizia Stradale "Emilia Romagna" hanno individuato e smantellato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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