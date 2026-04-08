Sanità Calabria | l’allarme fuga e il rischio autonomia differenziata

In Calabria, il settore sanitario si trova di fronte a segnali di preoccupazione legati alla fuga di professionisti e al rischio di un’autonomia differenziata. La UIL e la UILFPL della regione hanno espresso preoccupazioni riguardo alla possibile perdita di risorse umane, sottolineando le conseguenze che questa situazione potrebbe avere sulla qualità dell’assistenza e sulla gestione del sistema sanitario locale. La discussione riguarda anche le implicazioni di un’eventuale autonomia differenziata, che potrebbe influenzare le politiche sanitarie regionali.

Mariaelena Senese e Walter R.E. Bloise, rispettivamente alla guida di UIL e UILFPL Calabria, sollevano un allarme sull’attuazione dell’autonomia differenziata in ambito sanitario, temendo che tale percorso possa portare al collasso del sistema regionale senza un preventivo riequilibrio delle risorse. L’iniziativa nasce dalla necessità di analizzare le pre-intese sottoscritte per l’autonomia differenziata, un processo che i due leader sindacali ritengono pericoloso se attuato mentre il Mezzogiorno, e specificamente la Calabria, subiscono ancora una penalizzazione strutturale. Il punto di partenza è una crisi già conclamata, dove l’equità sociale dovrebbe precedere qualsiasi riforma organizzativa per evitare che il diritto alla salute diventi un privilegio legato alla residenza geografica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Calabria: l’allarme fuga e il rischio autonomia differenziata Sanità a due velocità: perché le regioni meridionali rischiano di pagare il prezzo più alto dell’autonomia differenziataLe ampie differenze nell’assistenza sanitaria tra le diverse Regioni che sono già presenti oggi rischiano di essere perpetuate o ulteriormente... Autonomia differenziata: Regioni riattivano le richieste, Pd all’opposizione e rischio disuguaglianze territoriali.Autonomia Differenziata: Le Regioni Riavvivano le Richieste, il Pd Denuncia una "Nuova Forzatura" Roma, 19 Febbraio 2026 – Il tema dell’autonomia... Temi più discussi: Sanità, UIL lancia l’allarme: Autonomia differenziata così porta al collasso della Calabria; Il Consigliere Conia interviene su Autonomia differenziata e pre intese; Autonomia differenziata, Uil UilFpl Calabria: Sanità già in crisi. Prima l’equità sociale · ilreggino.it; Autonomia Differenziata, l’allarme di UIL e UILFPL: Sanità calabrese a rischio collasso. Prima l’equità, poi le riforme. Sanità, UIL lancia l’allarme: Autonomia differenziata così porta al collasso della CalabriaDuro monito dei segretari regionali Mariaelena Senese e Walter Bloise. Mobilità passiva da 326 milioni l’anno e oltre 40mila pazienti fuori regione. Prima riequilibrare, poi riformare ... ecodellojonio.it Sanità e autonomia differenziata, il monito di UIL e UILFPL Calabria: « Sanità già in crisi, cosi si rischia il collasso.Venga prima l’equità sociale»«La sottoscrizione delle pre-intese sull'autonomia differenziata in materia sanitaria impone una riflessione che la UIL e la UILFPL Calabria non intendono ... inquietonotizie.it Pasquale Tridico critica duramente la gestione della Regione Calabria, evidenziando scelte politiche controverse in materia di fondi europei, riforma istituzionale e sanità, che a suo dire penalizzano il territorio e i suoi cittadini. Leggi l’approfondimento - facebook.com facebook